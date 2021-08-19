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Олимпиада-2020

В Международной федерации гимнастики заявили о непредвзятости судейства на Олимпиаде

ТАСС
1 час назад

Международная федерация гимнастики (FIG) не считает предвзятым или несправедливым судейство на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В Международной федерации гимнастики оценили судейство на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС

На Играх в Токио россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла Линой Ашрам. При этом во время упражнений с лентой израильская спортсменка допустила потерю предмета. 7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований.

"Технический комитет FIG по художественной гимнастике проанализировал оценки за компоненты на прошедших соревнованиях и не выявил предвзятости или неправильности судейских решений на Олимпиаде в Токио", - говорится в заявлении.

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