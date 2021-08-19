Немов предложил забыть о теме судейства на Олимпиаде

«Я против любой травли, буллинга так называемого. С другой стороны, я понимаю российских болельщиков – они раздосадованы и, конечно же, недовольны. Особенно те, кто понимает в художественной гимнастике, кто пересмотрел все программы и выставил свои оценки. Но я всех призываю не угрожать, не травить судей и никого из технического комитета. Это все может закончиться плохо, — подчеркнула Батыршина в интервью «Газете.Ru».



— Это неправильно – угрозами никакой проблемы не решишь и ничего не добьешься. Наоборот: ситуацию можно еще усугубить, и возможны какие-то штрафы против российской сборной. Так как наверняка судьям пишут российские болельщики. Так что боюсь, что могут быть санкции. Прошу всех успокоиться. Уже соревнования закончились, тем более, официально федерация объявила, что судили правильно и непредвзято. Не надо усугублять ситуацию».