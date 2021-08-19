Немов предложил забыть о теме судейства на Олимпиаде

В Международной федерации гимнастики заявили, что потрясены атакой в социальных сетях со стороны болельщиков на арбитров, обслуживавших олимпийский турнир по художественной гимнастике. Алексей Немов и Яна Батыршина в разговоре с «Газетой.Ru» призвали российских любителей спорта успокоиться.
В Международной федерации гимнастики (FIG) остались недовольны реакцией болельщиков в социальных сетях на результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике, где сборной России впервые за 20 лет не смогла взять золота как в личном, так и в групповом многоборье.
Дина Аверина в борьбе за золото уступила чуть больше 0,1 балла по итогам четырех упражнений израильтянке Линой Ашрам, а ее сестра-близнец Арина Аверина и вовсе осталась за пределами пьедестала почета, показав четвертый результат.
В то же время в групповых упражнениях российская команда проиграла болгарским спортсменкам, оставшись с серебряными наградами.
Однако многие посчитали такие результаты несправедливыми, а работу обслуживавших турнир арбитров предвзятой, после чего им стали писать на страницах в соцсетях и личных сообщениях. Негативные комментарии поступали, в основном, от российских болельщиков.
«Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получали много угроз и негативные сообщения после олимпийских соревнований. Эти попытки дестабилизировать судей совершенно неприемлемы. FIG хочет четко заявить, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой и заслуживают похвалы за их работу», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте FIG.
Ранее Международная федерация гимнастики уже оценивала работу арбитров на Играх в Токио, поддержав судейские решения.
«FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой», — было сказано в предыдущем пресс-релизе.
В результате победы Ашрам с перевесом в 0,150 балла и последующей реакции на свою работу ряду арбитров пришлось даже закрыть свои аккаунты в Facebook и Instagram.
Российская сторона не согласилась с результатами и подала официальный протест, а о несправедливости поражения в индивидуальном многоборье говорили как сама Дина Аверина, так и главный тренер и первое лицо отечественной художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
В то же время и выступавшие в групповом многоборье российские спортсменки отмечали, что еще в квалификации поняли — победить им не дадут, поскольку болгарская команда все время получала значительно более высокие оценки.
Для «Газеты.Ru» сложившуюся ситуацию прокомментировали знаменитые российские гимнасты. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов предложил прекратить раскручивать тему судейства в Токио и оставить это в прошлом.
«Думаю, что мы должны быть дружественными друг к другу. Я бы не хотел эту тему поднимать, потому что спорт – для того, чтобы дружить, а не для того, чтобы вести себя некорректно по отношению друг к другу», — рассказал прославленный спортсмен.
Более развернутый комментарий дала серебряный призер Атланты-1996 в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике Яна Батыршина.
«Я против любой травли, буллинга так называемого. С другой стороны, я понимаю российских болельщиков – они раздосадованы и, конечно же, недовольны. Особенно те, кто понимает в художественной гимнастике, кто пересмотрел все программы и выставил свои оценки. Но я всех призываю не угрожать, не травить судей и никого из технического комитета. Это все может закончиться плохо, — подчеркнула Батыршина в интервью «Газете.Ru».
— Это неправильно – угрозами никакой проблемы не решишь и ничего не добьешься. Наоборот: ситуацию можно еще усугубить, и возможны какие-то штрафы против российской сборной. Так как наверняка судьям пишут российские болельщики. Так что боюсь, что могут быть санкции. Прошу всех успокоиться. Уже соревнования закончились, тем более, официально федерация объявила, что судили правильно и непредвзято. Не надо усугублять ситуацию».