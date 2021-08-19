Сборная России по пляжному футболу обыграла США

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Россияне в дополнительное время обыграли команду США в матче первого тура группового этапа первенства со счётом 5:4. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39).

Фото: BSRUSSIA.COM BSRUSSIA.COM

На групповом этапе подопечные Михаила Лихачёва, попавшие в группу А, также сыграют со сборными Парагвая и Японии. Отметим, что в четвертьфиналы выйдут по 2 лучшие команды в группе.