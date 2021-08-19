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Олимпиада-2020

Сборная России с победы над США стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу

Чемпионат.comиещё 14
53 минуты назад

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Россияне в дополнительное время обыграли команду США в матче первого тура группового этапа первенства со счётом 5:4. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39).

Сборная России по пляжному футболу обыграла США
Фото: BSRUSSIA.COMBSRUSSIA.COM

На групповом этапе подопечные Михаила Лихачёва, попавшие в группу А, также сыграют со сборными Парагвая и Японии. Отметим, что в четвертьфиналы выйдут по 2 лучшие команды в группе.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей. В матче за бронзовые медали национальная команда победила японцев со счётом 5:4.

Летние виды спорта,Михаил Лихачев,Борис Никоноров,Андрей Новиков,Антон Шкарин,Алексей Макаров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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