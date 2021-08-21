«Дорогие друзья, нужна помощь! На протяжении двух лет это существо (даже не могу называть его человеком), преследует меня, написывает мне, моей семье и друзьям угрозы. Я уже не знаю, что делать. Может, кто-то знает, в какие инстанции обратиться?» — написала Субботина.