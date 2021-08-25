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Олимпиада-2020

Россиянка установила рекорд на Паралимпиаде

Lenta.ruиещё 5
54 минуты назад

Россиянка Валерия Шабалина одержала победу в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка установила рекорд на Паралимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26-летняя пловчиха из России сумела преодолеть дистанцию за одну минуту и 5,37 секунды, установив новый рекорд. Решающий заплыв в данной дисциплине состоится 25 августа.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября. Россию представляют 242 спортсмена. На счету российской сборной пока нет выигранных медалей. По итогам первого соревновательного дня в неофициальном медальном зачете лидирует команда Австралии, в активе которой два золота.

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Уроженка Челябинска — многократная призерка международных соревнований среди параатлетов. Она пять раз становилась чемпионкой мира, шесть раз завоевывала золото в рамках чемпионатов Европы. На международном уровне Шабалина выступает с 2014 года.

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