Россиянка установила рекорд на Паралимпиаде

Россиянка Валерия Шабалина одержала победу в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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26-летняя пловчиха из России сумела преодолеть дистанцию за одну минуту и 5,37 секунды, установив новый рекорд. Решающий заплыв в данной дисциплине состоится 25 августа.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября. Россию представляют 242 спортсмена. На счету российской сборной пока нет выигранных медалей. По итогам первого соревновательного дня в неофициальном медальном зачете лидирует команда Австралии, в активе которой два золота.