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Олимпиада-2020

Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требования привиться иностранной вакциной

Газета.Ru
40 минут назад

Мужская сборная России по регби-7 не сможет выступить на двух этапах Мировой серии в Канаде из-за требований по вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации регби России. Отмечается, что для поездки в североамериканскую страну необходимо привиться одним из зарубежных препаратов — Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Российских регбистов обязали привиться иностранной вакциной для выступления в Канаде
Фото: https://rugby.ru/https://rugby.ru/

"В связи с отсутствием данных вакцин на территории Российской Федерации, а также с отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в Канаде — наша сборная не сможет принять участие в турнирах", — говорится в заявлении российской организации.

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщил, что представители организации, World Rugby и оргкомитета этапов в Канаде вели непрерывные консультации для поиска альтернативных вариантов для въезда в страну.

"К обоюдному сожалению, по итогам переговоров было принято решение о том, что мужская сборная России пропустит два этапа в Канаде, но будет рассматриваться организаторами в качестве участника последующих турниров в странах с менее строгими ограничениями", — добавил функционер.

Этап Мировой серии по регби-7 пройдет в Ванкувере с 18 по 19 сентября, а в Эдмонтоне - с 25 по 26.

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Ранее сообщалось, что Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков.

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