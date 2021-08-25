Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Токио

Lenta.ru
1 час назад

Российский пловец Владимир Даниленко показал третий результат в заплыве на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21-летний параатлет из России выиграл бронзовую медаль. Золото завоевал представитель Чили Альберто Абарса. Серебро досталось спортсмену из Бразилии Габриэлу Араухо.

Таким образом, сборная России завоевала первую награду в рамках Паралимпийских игр. По итогам первого соревновательного дня российские атлеты не сумели занять призовые места.

Ранее стало известно, что российская пловчиха Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем. Россиянка выиграла квалификацию и поборется за медаль 25 августа.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября. Россию представляют 242 спортсмена.

Летние виды спорта,Владимир Даниленко,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители