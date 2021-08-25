Россия с мировым рекордом выиграла золото Паралимпиады

Российский пловец Роман Жданов с мировым рекордном выиграл золото на дистанции 50 метров брассом на летних Паралимпийских играх - 2020 в Токио.

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Спортсмен преодолел дистанцию за 46,49 секунды, побив достижение итальянца Эфрема Морелли (47,49). Серебро взял испанец Мигель Луке (+2,59).

Третье место занял японец Такаюки Судзуки (+2,83). Еще один представитель России Максим Емельянов стал пятым (+4,14).

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпийских игр — 2020 в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин.

Паралимпиада-2020. Плавание