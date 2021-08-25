«До какой степени маразма дойти!» Атлетам из России и Украины запретили стоять рядом

Дмитрий Губерниев сообщил, что украинским спортсменам приказали уйти с открытия Паралимпиады, чтобы не находиться рядом с россиянами.

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Во время прямой трансляции церемонии открытия Паралимпиады в Токио на телеканале «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что руководитель Паралимпийского комитета Украины приказал украинским атлетам уйти с мероприятия, чтобы не находиться рядом с командой России.

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Слова телекомментатора разлетелись мгновенно, однако их опроверг глава российской делегации, разместившейся на стадионе бок о бок с украинской сборной.

И всё-таки — неужели спортсменам из России и Украины запрещено даже стоять рядом?

«Это вообще что происходит?»

«Хоть стой, хоть падай. Наши спортсмены сообщают. Рядом со сборной Украины расположилась российская команда. Естественно, мы поприветствовали украинскую делегацию и так далее. А дальше началось. Руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить. Дескать, всем надо отдыхать, потому что рядом представители сборной России. Это вообще что происходит? Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти спортивным руководителям Украины!» — возмутился Губерниев.

Позже телекомментатор сообщил, что к словам руководителя прислушались далеко не все. Украинские паралимпийцы, чьи места находились по соседству с российской делегацией, всё же остались на трибунах, чтобы досмотреть церемонию.

«Обновлённая информация. Слава богу, что далеко не все спортсмены прислушались к руководителю Паралимпийского комитета Украины. Всё-таки остались украинские спортсмены рядом с нашими на трибунах. Вот это очень важно. Молодцы, уважаемые друзья. Просто молодцы. Я могу лишь ещё раз поддержать замечательных спортсменов Украины».

«Сказочники на ровном месте придумывают»

Однако глава российской делегации опроверг информацию об инциденте с украинцами. Исполняющий обязанности Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что украинцы и россияне находились на церемонии открытия рядом, но никакого скандала не было.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с Сушкевичем (главой Паралимпийского комитета Украины. — Прим. «Чемпионата») по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают», — приводит слова Рожкова «РИА Новости».

«Хочется обозвать их, но не буду»

Тем не менее в России слова Губерниева разлетелись и успели вызвать бурную реакцию.

«Спортсмены — молодцы, а политики от спорта Это даже не политики, а функционеры. Это просто подопечные политиков, это было видно и раньше. В этой истории надо смотреть на поведение спортсменов. Оно чаще всего гораздо благороднее и лучше, чем вся эта организационная Так хочется обозвать их, но не буду», — высказался депутат Госдумы Николай Валуев.

Но стоит ли удивляться тому, что в России с готовностью верят в информацию о подобных действиях со стороны украинских спортивных функционеров? К сожалению, на Олимпиаде в Токио мы уже увидели пример того, как политика вмешивается в спорт.

«Нам проводили инструктаж»

Чуть ранее бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 по карате Станислав Горуна рассказал о рекомендациях от Вооружённых сил Украины не контактировать с российскими спортсменами во время Олимпиады в Токио.

«Во Львове ВСУ нам проводили инструктаж. О других городах не знаю. Рекомендовали, что не стоит делать, а что стоит. В том числе любые контакты с гражданами России, страны-агрессора, были не рекомендованы. Запретить это никто не мог. Рекомендовали воздержаться от этого. Это всё-таки была инструкция», — приводит слова Горуны Lviv Media.

А с бронзовым призёром Олимпиады Ярославой Могучих пообещала провести беседу заместитель министра обороны Украины. Девушку жёстко раскритиковали за счастливое совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене, ставшей олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту.