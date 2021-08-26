Велогонщик Асташов завоевал золото в Токио

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.
В четверг в квалификационном заезде россиянин установил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финале Асташов на круг опередил канадца Тристена Чернова.
Сборная России завоевала четвертую золотую медаль Паралимпиады и занимает третье место в медальном зачете. Также на счету российских спортсменов одна серебряная и две бронзовые награды. Первое-второе места делят команды Австралии и Китая, которые завоевали по шесть золотых, одной серебряной и три бронзовые медали. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.