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Олимпиада-2020

Пловец Калина принес России пятую золотую медаль Паралимпиады

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
47 минут назад

Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

Пловец Калина принес России пятую золотую медаль Паралимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды, второе место у испанца Оскара Сальгеро Галистео с отставанием 2,67 секунды. Третий – китаец Ян Гуанлун (+3,24), передает РИА «Новости».

Еще один россиянин Даниил Смирнов занял пятое место (+4,21).

Медаль Калины стала для сборной России пятой золотой и 14-й в сумме на Паралимпийских играх.

Ранее велогонщик Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады в Токио.

Летние виды спорта,Андрей Калина,Даниил Смирнов,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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