Пловец Калина принес России пятую золотую медаль Паралимпиады

Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

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Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды, второе место у испанца Оскара Сальгеро Галистео с отставанием 2,67 секунды. Третий – китаец Ян Гуанлун (+3,24), передает РИА «Новости».

Еще один россиянин Даниил Смирнов занял пятое место (+4,21).

Медаль Калины стала для сборной России пятой золотой и 14-й в сумме на Паралимпийских играх.