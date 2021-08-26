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Олимпиада-2020

Работавшему курьером победителю Паралимпиады подарят квартиру

Lenta.ru
31 минуту назад

Российскому велогонщику Михаилу Асташову, который установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио и завоевал золотую медаль, по возращении в Республику Бурятия подарят сертификат на покупку квартиры. Спортсмен работал курьером, чтобы заработать на поездку на соревнования. Об этом сообщает РБК.

Работавшему курьером победителю Паралимпиады подарят квартиру
Фото: ReutersReuters

О недвижимости в качестве награды для спортсмена рассказал глава республики Алексей Цыденов. Согласно местному закону о чемпионах Паралимпийских и Олимпийских игр, Асташов получит сертификат и сможет купить жилье площадью от 70-80 квадратных метров. Победитель также получит премию в 1,5 миллиона рублей и пожизненную ежемесячную выплату в 30 тысяч рублей.

Во время награждения паралимпийца из РФ произошел конфуз

Власти наградят и тренера, который подготовил Асташова к соревнованиям. Ему, как и спортсмену, выплатят премию в 1,5 миллиона рублей. Пожизненно тренер будет получать выплату в 13 тысяч рублей каждый месяц.

Михаил Асташов принял участие в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3 тысячи метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Он показал время 3 минуты и 35,954 секунды. В финале велогонщик противостоял канадцу Тристену Чернове. Медаль Асташова стала четвертой наградой высшего достоинства для российских атлетов на Играх.
Летние виды спорта,Алексей Цыденов,
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