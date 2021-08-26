Работавшему курьером победителю Паралимпиады подарят квартиру

Российскому велогонщику Михаилу Асташову, который установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио и завоевал золотую медаль, по возращении в Республику Бурятия подарят сертификат на покупку квартиры. Спортсмен работал курьером, чтобы заработать на поездку на соревнования. Об этом сообщает РБК.

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О недвижимости в качестве награды для спортсмена рассказал глава республики Алексей Цыденов. Согласно местному закону о чемпионах Паралимпийских и Олимпийских игр, Асташов получит сертификат и сможет купить жилье площадью от 70-80 квадратных метров. Победитель также получит премию в 1,5 миллиона рублей и пожизненную ежемесячную выплату в 30 тысяч рублей.

Власти наградят и тренера, который подготовил Асташова к соревнованиям. Ему, как и спортсмену, выплатят премию в 1,5 миллиона рублей. Пожизненно тренер будет получать выплату в 13 тысяч рублей каждый месяц.