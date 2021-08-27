Россияне завоевали девять медалей в третий день Паралимпиады

Российские паралимпийцы завоевали девять медалей в третий день Игр, проходящих в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Золотые награды в копилку сборной России принесли пловчиха Валерия Шабалина, толкатель ядра Альберт Хинчагов и фехтовальщики Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов, победившие в командном турнире.

Серебро завоевали пловчиха Дарья Пикалова и бегун-спринтер Андрей Вдовин. Бронзовые награды на счету дзюдоисток Виктории Потаповой и Алеси Степанюк, а также пловца Вячеслава Емельянуева. Кроме того, третье место в женском командном турнире по фехтованию на колясках завоевали Юлия Майя, Алена Евдокимова и Виктория Бойкова.