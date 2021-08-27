Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российский паралимпиец Хинчагов стал лучшим в метании ядра

ТВ БРИКСиещё 8
14 часов назад

Российский паралимпиец Хинчагов стал лучшим в метании ядра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский спортсмен Альберт Хинчагов поднялся на высшую ступень пьедестала почета на

Паралимпийских играх

в Токио – легкоатлет стал лучшим в толкании ядра в классе F37 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

Попытка россиянина на 15,78 метра стала самой дальней в секторе. Серебро с результатом 14,5 метра выиграл спортсмен, представляющий Тунис, Ахмед Бен Мослах. На третьем месте оказался бразилец Жоао Виктор Тейшейра де Соуза Силва – он завершил свое выступление в секторе с лучшей попыткой на 14,45 метра.

Очередная золотая медаль стала уже девятой в копилке

сборной России

на Паралимпиаде-2020. Напомним, в активе нашей команды уже 26 медалей – помимо золота россияне завоевали семь серебряных и десять бронзовых медалей. Об этом сообщает

РИА Новости

.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители