Российский паралимпиец Хинчагов стал лучшим в метании ядра

Российский спортсмен Альберт Хинчагов поднялся на высшую ступень пьедестала почета на
в Токио – легкоатлет стал лучшим в толкании ядра в классе F37 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).
Попытка россиянина на 15,78 метра стала самой дальней в секторе. Серебро с результатом 14,5 метра выиграл спортсмен, представляющий Тунис, Ахмед Бен Мослах. На третьем месте оказался бразилец Жоао Виктор Тейшейра де Соуза Силва – он завершил свое выступление в секторе с лучшей попыткой на 14,45 метра.
Очередная золотая медаль стала уже девятой в копилке
на Паралимпиаде-2020. Напомним, в активе нашей команды уже 26 медалей – помимо золота россияне завоевали семь серебряных и десять бронзовых медалей. Об этом сообщает