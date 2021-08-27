Российский паралимпиец Хинчагов стал лучшим в метании ядра

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Российский спортсмен Альберт Хинчагов поднялся на высшую ступень пьедестала почета на

в Токио – легкоатлет стал лучшим в толкании ядра в классе F37 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

Попытка россиянина на 15,78 метра стала самой дальней в секторе. Серебро с результатом 14,5 метра выиграл спортсмен, представляющий Тунис, Ахмед Бен Мослах. На третьем месте оказался бразилец Жоао Виктор Тейшейра де Соуза Силва – он завершил свое выступление в секторе с лучшей попыткой на 14,45 метра.

Очередная золотая медаль стала уже девятой в копилке