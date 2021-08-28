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Олимпиада-2020

Великобритания сместила Россию на одну строчку в медальном зачете Паралимпиады

Газета.Ru
1 час назад

Сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио.

Великобритания обошла РФ в медальном зачете Паралимпиады
Фото: ReutersReuters

В копилке российских спортсменов 29 наград: 10 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 20-12-17 (49)

2. Великобритания – 12-11-12 (35)

3. Россия – 10-7-12 (29).

Летние виды спорта,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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