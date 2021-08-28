Великобритания обошла РФ в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио.
В копилке российских спортсменов 29 наград: 10 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей.
Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 20-12-17 (49)
2. Великобритания – 12-11-12 (35)
3. Россия – 10-7-12 (29).