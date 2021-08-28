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Олимпиада-2020

50-летняя Елена Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе

Чемпионат.comиещё 7
1 час назад

50-летняя россиянка Елена Прокофьева завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). В решающем поединке Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне.

50-летняя Прокофьева выиграла золото Паралимпиады
Фото: ТАССТАСС

Матч закончился со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой. Спортсменки выступают в классе 11, к нему относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

Отметим, что медаль Прокофьевой стала для сборной России 32-й на Паралимпиаде-2020. На счету российской команды 11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых наград. Россияне занимают третью строчку в медальном зачёте, уступая командам Китая и Великобритании.

Летние виды спорта,Елена Прокофьева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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