50-летняя Прокофьева выиграла золото Паралимпиады

50-летняя россиянка Елена Прокофьева завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). В решающем поединке Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне.

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Матч закончился со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой. Спортсменки выступают в классе 11, к нему относятся лица с интеллектуальными нарушениями.