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Олимпиада-2020

Российских пловцов дисквалифицировали в финале паралимпийской эстафеты. Они были третьими

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Российские пловцы были дисквалифицированы на смешанной комбинированной эстафете Паралимпийских игр в Токио (Япония). В финале они стали третьими, но по окончании заплыва судьи отстранили команду за нарушение правил и отдали третье место сборной Бразилии.

Пловцов из России дисквалифицировали в финале эстафеты на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборная Великобритании по плаванию выиграла смешанную комбинированную эстафету 4x100 метров с результатом 3.40,63 секунды, установив новый мировой рекорд. Вторыми стали австралийцы (3.46,38). Бразильцы, получившие бронзу показали время 3.51,23.

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В составе сборной России в финале паралимпийской эстафеты выступали Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина, Вячеслав Емельянцев.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
Летние виды спорта,Михаил Кулябин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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