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Олимпиада-2020

Пловец Граничка принёс сборной России 13-е золото Паралимпиады и установил мировой рекорд

Чемпионат.com
1 час назад

Российский пловец Андрей Граничка завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании на 100 метров брассом в категории SB5. Он преодолел дистанцию, установив новый мировой рекорд — 1.25,13.

Пловец Граничка принёс сборной России 13-е золото Паралимпиады и установил мировой рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вторым стал представитель Испании Антони Понсе Бертран, третьим — китаец Джунженг Ли.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 38 медалей: 13 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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