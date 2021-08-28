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Олимпиада-2020

На Паралимпиаде выступил осужденный на 84 года террорист

Lenta.ru
18 минут назад

Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо выступил на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На Паралимпиаде выступил осужденный на 84 года террорист
Фото: страница Sebástian Rodríguez Veloso на Facebookстраница Sebástian Rodríguez Veloso на Facebook

Велозо получил срок в 84 года за убийство и организацию серии взрывов в 1985 году. В результате длившейся 432 дня голодовки, которую террорист устроил с сокамерниками в тюрьме, он получил паралич нижних конечностей и повреждение внутренних органов.

В 1994 году Велозо был досрочно освобожден как безнадежно больной, а в 1996 году занялся плаванием. В 2007 году испанское правительство помиловало Велозо.

64-летний Велозо — многократный чемпион и призер Паралимпиады. Он выступает на Играх с 2000 года. В Токио испанец не смог завоевать медалей.

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