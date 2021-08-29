Россиянка завоевала медаль Паралимпиады в пауэрлифтинге

41-летняя российская спортсменка Вера Муратова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг.

Фото: © официальная страница ПКР ВКонтакте © официальная страница ПКР ВКонтакте

Итоговый результат россиянки – 132 кг. Победительницей турнира стала спортсменка из Нигерии Босе Омолайо (141 кг), серебро завоевала украинка Наталья Олейник (133 кг). Спортсменки выступают в классе PWL, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.