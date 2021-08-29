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Олимпиада-2020

Россиянка Крившина завоевала серебро Паралимпиады в плавании

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Россиянка Анна Крившина завоевала бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в плавании.

Россиянка Крившина завоевала серебро Паралимпиады в плавании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S13 россиянка показала время 27,06 секунды.

Золотую медаль выиграла Мария Каролина Гомес Сантьяго из Бразилии с результатом 26,82 секунды.

Бронза — у итальянки Карлотты Джилли (27,07).

Таким образом, Крившина завоевала для сборной России 47-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что россиянка Шишова выиграла бронзу Паралимпиады в плавании.

Летние виды спорта,Анна Крившина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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