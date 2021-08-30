Российская пловчиха Юлия Шишова завоевала бронзу летних Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 м вольным стилем в классе S3. Она продемонстрировала результат 1.49,63.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, имея в своём активе 59 медалей: 17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую. Лидирует Китай (54-35-30). Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена. Все победы российской сборной на Паралимпиаде в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать