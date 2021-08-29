Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная России в финале чемпионата мира по пляжному футболу победила национальную команду Японии со счетом 5:2 и стала чемпионом мира.

Россияне открыли счет на 5-й минуте, отличился Федор Земсков. На 14-й минуте японцы восстановили равновесие благодаря голу Такуи Акагумы. Впрочем, через несколько секунд россиян вывел вперед Юрий Крашенников, а через две минуты третий гол забил Андрей Новиков. Вскоре японцы сократили разрыв в счете, отличился Акагума, оформив дубль. Впрочем, затем четвертый гол забил Артур Папоротный. Окончательный счет на 35-й минуте установил Крашенников, который сделал дубль.