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Олимпиада-2020

Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу

Soccer Newsиещё 14
52 минуты назад

Сборная России в финале чемпионата мира по пляжному футболу победила национальную команду Японии со счетом 5:2 и стала чемпионом мира.

Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
Фото: ReutersReuters

Россияне открыли счет на 5-й минуте, отличился Федор Земсков. На 14-й минуте японцы восстановили равновесие благодаря голу Такуи Акагумы. Впрочем, через несколько секунд россиян вывел вперед Юрий Крашенников, а через две минуты третий гол забил Андрей Новиков. Вскоре японцы сократили разрыв в счете, отличился Акагума, оформив дубль. Впрочем, затем четвертый гол забил Артур Папоротный. Окончательный счет на 35-й минуте установил Крашенников, который сделал дубль.

Таким образом, Россия в третий раз в своей истории завоевала золотые медали чемпионата мира. Ранее россияне становились чемпионами в 2011 и 2013 годах.

Япония - Россия - 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Земсков, 5 - 0:1, Акагума, 14 - 1:1, Крашенников, 14 - 1:2, Новиков, 16 - 1:3, Акагума, 17 - 2:3, Папоротный, 20 - 2:4, Крашенников, 35 - 2:5

Летние виды спорта,Федор Земсков,Андрей Новиков,Артур Папоротный,СБОРНАЯ РОССИИ,
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