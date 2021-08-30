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Олимпиада-2020

Гимнастки Аверины посетили малую родину

Газета.Ru
31 минуту назад

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины посетили свою малую родину — город Заволжье.

Гимнастки Аверины посетили малую родину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наконец-то мы добрались до города, где родились и начинали наш спортивный путь! Это город Заволжье.

Хотим сказать большое спасибо администрации города, и отдельно всем заволжанам за такой красочный, интересный и по-настоящему теплый, домашний прием. Честно, мы не ожидали и были приятно удивлены. Спасибо и до новых встреч», — подписали пост спортсменки.

Напомним, что Победу на минувших Олимпийских играх — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее судья из Узбекистана Талия Абдураманова назвала сестер Авериных лучшими гимнастками Игр.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,Василий Титов,
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