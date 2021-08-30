Гимнастки Аверины посетили малую родину

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины посетили свою малую родину — город Заволжье.

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«Наконец-то мы добрались до города, где родились и начинали наш спортивный путь! Это город Заволжье.

Хотим сказать большое спасибо администрации города, и отдельно всем заволжанам за такой красочный, интересный и по-настоящему теплый, домашний прием. Честно, мы не ожидали и были приятно удивлены. Спасибо и до новых встреч», — подписали пост спортсменки.

Напомним, что Победу на минувших Олимпийских играх — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.