Бегун Сафронов завоевал золото Игр с мировым рекордом

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл забег в классе T35 на 100 метров с мировым рекордом.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, имея в своём активе 58 медалей: 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых. Лидирует Китай (54-35-30). На второй строчке расположилась Великобритания — 25 золотых, 19 серебряных, 20 бронзовых наград. Третье место у США (17-17-12).