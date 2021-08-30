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Олимпиада-2020

Синхронистка Субботина пожаловалась на предлагающих ей деньги за "определенные услуги"

Вероника Полынина
37 минут назад

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала о непристойных предложениях, которые ей присылают в директ Instagram.

Синхронистка Субботина пожаловалась на предлагающих ей деньги за "определенные услуги"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию Sport24 спортсменка сообщила, что каждый день получает личные сообщения с попытками познакомиться.

«Предложения познакомиться, куда-то сходить, начать общаться приходят каждый день и не по одному. Но я на это не обращаю внимания», - сказала 20-летняя синхронистка.

Субботина призналась, что иногда ей приходят предложения оказать определенные услуги за деньги, но для нее это «как минимум аморально».

«Говорю: «Я что, похожа на эскортницу?» После этого: «Да нет, вы что, мы совсем не это предлагаем». Но тем не менее расписывают по пунктам: что мне нужно сделать, с кем куда сходить», - рассказала она.

По словам Субботиной, авторов подобных предложений она или сразу блокирует, или пишет возмущенный ответ, а затем отправляет их в бан.

В том же интервью Субботина допустила вероятность участия в фотосессии для мужского журнала, однако сказала, что пока к этому не готова, поскольку дорожит своей репутацией.

Варвара Субботина – четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Спортсменка пропустила Олимпийские игры в Токио из-за травмы.

Летние виды спорта,Варвара Субботина,
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