Синхронистка Субботина пожаловалась на предлагающих ей деньги за "определенные услуги"

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала о непристойных предложениях, которые ей присылают в директ Instagram.
В интервью изданию Sport24 спортсменка сообщила, что каждый день получает личные сообщения с попытками познакомиться.
«Предложения познакомиться, куда-то сходить, начать общаться приходят каждый день и не по одному. Но я на это не обращаю внимания», - сказала 20-летняя синхронистка.
Субботина призналась, что иногда ей приходят предложения оказать определенные услуги за деньги, но для нее это «как минимум аморально».
«Говорю: «Я что, похожа на эскортницу?» После этого: «Да нет, вы что, мы совсем не это предлагаем». Но тем не менее расписывают по пунктам: что мне нужно сделать, с кем куда сходить», - рассказала она.
По словам Субботиной, авторов подобных предложений она или сразу блокирует, или пишет возмущенный ответ, а затем отправляет их в бан.
В том же интервью Субботина допустила вероятность участия в фотосессии для мужского журнала, однако сказала, что пока к этому не готова, поскольку дорожит своей репутацией.
Варвара Субботина – четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Спортсменка пропустила Олимпийские игры в Токио из-за травмы.