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Олимпиада-2020

Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Елена Прошина
31 минуту назад

Украинский бегун Игорь Цветов отказался делать совместный снимок с российскими спортсменами после забега на 100 метров в классе Т35. Серебряный призер не стал подходить к паралимпийцам из России, сообщает Sport24.

Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами
Фото: Скриншот видеоСкриншот видео

Победитель забега россиянин Дмитрий Сафронов и занявший третье место Артем Калашян хотели сделать традиционное совместное фото призеров, однако Цветов не стал к ним подходить. В результате россияне сфотографировались вдвоем, без украинского коллеги.

Напомним, что ранее на Олимпийских играх в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. В результате она наткнулась на жесткую критику на родине и даже была вызвана для дачи объяснений в Минобороны.

Тогда многие украинские политики и общественные деятели назвали поступок Магучих «предательством» во время «войны с Россией». В свою очередь ряд спортсменов выступили в защиту прыгуньи, заявив, что спорт должен находиться вне политики.

Летние виды спорта,Мария Ласицкене,Дмитрий Сафронов,Министерство обороны,
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