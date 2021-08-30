Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Украинский бегун Игорь Цветов отказался делать совместный снимок с российскими спортсменами после забега на 100 метров в классе Т35. Серебряный призер не стал подходить к паралимпийцам из России, сообщает Sport24.

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Победитель забега россиянин Дмитрий Сафронов и занявший третье место Артем Калашян хотели сделать традиционное совместное фото призеров, однако Цветов не стал к ним подходить. В результате россияне сфотографировались вдвоем, без украинского коллеги.

Напомним, что ранее на Олимпийских играх в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. В результате она наткнулась на жесткую критику на родине и даже была вызвана для дачи объяснений в Минобороны.