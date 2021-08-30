Украинцев обрадовал отказ паралимпийца от фото с россиянами

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Олимпиада-2020

Украинские болельщики поддержали паралимпийца, отказавшегося фотографироваться с россиянами

Газета.Ru
1 час назад

Украинские болельщики оставляют позитивные комментарии на странице в Facebook паралимпийца Игоря Цветова, который отказался фотографироваться с российскими атлетами.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спасибо за высшую ценность к своим героям, за патриотизм, за понимание положения страны во время московской агрессии и оккупации. Гордимся своими настоящими победителями", - написал один из подписчиков.

Другой пользователь отметил, что поступок Цветова не менее важен, чем золотая медаль, а также выразил благодарность за смелость атлета.

"Спасибо за старания и жизненную позицию", - заявил еще один болельщик.

Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Напомним, Цветов выиграл серебро в беге на 100 метров. Дмитрий Сафронов стал победителем забега, а Артем Калашян замкнул тройку сильнейших. Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Летние виды спорта,Дмитрий Сафронов,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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