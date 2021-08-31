Триатлонист Брюханков сдал положительный допинг-тест

Российский триатлонист Александр Брюханков временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза триатлона (World Triathlon). Как отмечается в заявлении, в пробе 34-летнего россиянина, взятой 19 июня на чемпионате Европы по спринту и эстафетам, нашли рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен имеет право потребовать вскрытия пробы "Б".

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Брюханков - пятикратный чемпион России и бронзовый призер первенства Европы 2011 года. Также он участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Ранее сообщалось, что участник Олимпийских игр в Токио российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест.

В пробе россиянина, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Его отстранили 13 августа. 28 августа российский триатлонист Владимир Турбаевский также был отстранен от соревнований после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте.