Российские пловцы выиграли золото Паралимпиады в смешанной эстафете

Пикалова ранее на Паралимпиаде в Токио завоевала золотую, серебряную и бронзовую награду. На Паралимпиаде 2012 года россиянка завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы. Пикалова начала спортивную карьеру в 2002 году в Воронеже, в 2012 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Крившина - обладательница серебряной медали Игр в Токио, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка - четырехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы.