Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

«Глупость и ущербность»: в России отреагировали на инцидент с украинским паралимпийцем

Вероника Полынина
45 минут назад

Отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с российскими паралимпийцами – «это глупость и ущербность». Такое мнение высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, передает RT.

«Глупость и ущербность»: в России отреагировали на инцидент с украинским паралимпийцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент ФСБР отметил, что своим поступком Цветов продемонстрировал неуважение не к россиянам, а к себе самому.

«И никакое уважение к Украине отказ фотографироваться с россиянами не подчеркивает, напротив, он унизил ее. Здесь без лечащего врача разобраться сложно. Самое страшное, что идиоты выдают это за некий патриотизм», - добавил Мамиашвили.

Украинские болельщики поддержали паралимпийца, отказавшегося фотографироваться с россиянами

Напомним, украинец Игорь Цветов завоевал серебряную награду Паралимпиады в беге на 100 метров. Золото и бронза достались российским спортсменам Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну.

Во время церемонии награждения Цветов отказался от традиционного совместного фото призеров на пьедестале. Позже он объяснил, что сделал это из уважения к Украине.

Летние виды спорта,Дмитрий Сафронов,Михаил Мамиашвили,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители