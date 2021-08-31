«Глупость и ущербность»: в России отреагировали на инцидент с украинским паралимпийцем

Отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с российскими паралимпийцами – «это глупость и ущербность». Такое мнение высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, передает RT.

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Президент ФСБР отметил, что своим поступком Цветов продемонстрировал неуважение не к россиянам, а к себе самому.

«И никакое уважение к Украине отказ фотографироваться с россиянами не подчеркивает, напротив, он унизил ее. Здесь без лечащего врача разобраться сложно. Самое страшное, что идиоты выдают это за некий патриотизм», - добавил Мамиашвили.

Напомним, украинец Игорь Цветов завоевал серебряную награду Паралимпиады в беге на 100 метров. Золото и бронза достались российским спортсменам Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну.