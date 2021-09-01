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Олимпиада-2020

Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Авериными

Елена Прошина
1 час назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о беседе с гимнастками Диной и Ариной Авериными после Олимпиады в Токио. Об этом пишет РИА Новости.

Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Авериными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщалось ранее, Дина Аверина завоевала «серебро» в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио, ее сестра Арина стала четвертой. «Золото» досталось израильтянке Линой Ашрам. Российская сторона уверена, что судейство было необъективным.

Как рассказала изданию Винер-Усманова, ей позвонила Арина Аверина и сказала, что они с сестрой хотят закончить карьеру и поступить в экономический институт.

«Я сказала: "Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре "Дина, ты наше золото" и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду», - пересказала их разговор Винер-Усманова.

По ее словам, она сказала Арине, что сестры сошли с ума и не имеют права подводить народ. Она напомнила, что выигравшая «золото» на Олимпиаде Линой Ашрам выключила Instagram. В ответ Арина Аверина попросила оставить Линой в покое, так как считает, что израильская спортсменка ни в чем не виновата.

"И вы будете мне говорить об этом? Убью, быстро на тренировку", - сказала Арине Винер-Усманова.

Она рассказала, что после этого разговора сестры пришли на тренировку. Уже после она подозвала их к себе.

"Изверги рода человеческого, вы долго меня мучать будете, вы меня проверяли? Думали, скажу: "Давайте бросайте, вы уже старенькие, у меня есть молодые"? Вы так думали?", - сказала им Усманова.

Девушки признались, что они так и думали.

"Быстро в зал!" Все, тренировки продолжаются", - ответила им главный тренер сборной России.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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