Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован

Бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар был госпитализирован 1 сентября в Паралимпийской деревне в Токио из-за проблем с сердцем, сообщается на официальном сайте Национального паралимпийского комитета Бельгии.

Спортсмен упал в обморок, после чего был доставлен в больницу, где пришел в сознание. Первичное обследование показало, что возможной причиной потери сознания могли стать проблемы с сердцем. Атлет останется в медицинском учреждении для дальнейшего обследования.

Жерар является третьим номером мирового рейтинга среди спортсменов-колясочников. Бельгиец — бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На соревнованиях в Токио он выбыл в третьем круге.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, завоевавшая 72 золотые, 44 серебряные и 37 бронзовых наград. На второй строчке располагается команда Великобритании (32-26-32). Третьей идет Россия (32-20-37).