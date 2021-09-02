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Олимпиада-2020

Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован в Токио

Газета.Ru
17 минут назад

Бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар был госпитализирован 1 сентября в Паралимпийской деревне в Токио из-за проблем с сердцем, сообщается на официальном сайте Национального паралимпийского комитета Бельгии.

Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсмен упал в обморок, после чего был доставлен в больницу, где пришел в сознание. Первичное обследование показало, что возможной причиной потери сознания могли стать проблемы с сердцем. Атлет останется в медицинском учреждении для дальнейшего обследования.

Жерар является третьим номером мирового рейтинга среди спортсменов-колясочников. Бельгиец — бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На соревнованиях в Токио он выбыл в третьем круге.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, завоевавшая 72 золотые, 44 серебряные и 37 бронзовых наград. На второй строчке располагается команда Великобритании (32-26-32). Третьей идет Россия (32-20-37).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Летние виды спорта,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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