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Олимпиада-2020

Рожков: пловец Жданов станет знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия Паралимпиады

ТАССиещё 4
1 час назад

Пловец Роман Жданов станет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

Выбран знаменосец ПКР на церемонии закрытия Паралимпиады
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня Роман Жданов был утвержден знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио, - заявил Рожков. - Роман успешно выступает на Играх и в данный момент завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых рекорда мира".

"Выбор знаменосца был затруднителен, - добавил Рожков. - В команде много спортсменов, которые смогли проявить себя и показать высокий результат".

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.

Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится 5 сентября.

Летние виды спорта,Роман Жданов,
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