Выбран знаменосец ПКР на церемонии закрытия Паралимпиады

"Сегодня Роман Жданов был утвержден знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио, - заявил Рожков. - Роман успешно выступает на Играх и в данный момент завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых рекорда мира".

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.