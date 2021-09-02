Пловец Даниленко завоевал третью бронзу в Токио

Россиянин Владимир Даниленко стал обладателем бронзовой медали в плавании на дистанции 50 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.

Даниленко 21 год, он принес сборной России первую медаль Игр в Токио, став бронзовым призером в плавании на 100 м на спине. Позднее он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м вольным стилем. Спортсмен является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Европы. Даниленко начал заниматься спортом в петербургском спорткомплексе "Гаванская", пробовал свои силы в шашках.