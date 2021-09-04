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Олимпиада-2020

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпийских игр в Токио

Москва24иещё 24
2 часа назад

Сборная Китая досрочно победила в командном зачете летних Паралимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости.

Китай досрочно выиграл медальный зачет Паралимпиады
Фото: ReutersReuters

На счету страны 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград. У Великобритании, которая пока занимает второе место, уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев. Спортсмены этой страны завоевали 40 золотых, 36 серебряных и 41 бронзовую медали.

Сборная Китая выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр с 2004 года.

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Команда ПКР на данный момент занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете, в активе спортсменов 112 наград – 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых. Ее опережают США.

Паралимпиада в Пекине завершится 5 сентября.

Летние виды спорта,РИА Новости,
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