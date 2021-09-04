Китай досрочно выиграл медальный зачет Паралимпиады

На счету страны 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград. У Великобритании, которая пока занимает второе место, уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев. Спортсмены этой страны завоевали 40 золотых, 36 серебряных и 41 бронзовую медали.