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Олимпиада-2020

Сборная России обновила свой рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх

Чемпионат.com
1 час назад

Российская сборная обновила своё предыдущее достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад на Играх в Токио (Япония).

Сегодня, 3 сентября, пловец Роман Жданов принес сборной России 103-ю награду Игр, завоевав золото на дистанции 50 метров на спине в классе S4.

В настоящее время российская команда с 33 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (82-49-44), Великобритания — на втором (37-31-38).

Работавший курьером россиянин завоевал второе золото на Паралимпиаде

Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 102 медали, завоёванные на Играх в Лондоне: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Летние виды спорта,Видео,Роман Жданов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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