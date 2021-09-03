Российская сборная обновила своё предыдущее достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад на Играх в Токио (Япония).

Сегодня, 3 сентября, пловец Роман Жданов принес сборной России 103-ю награду Игр, завоевав золото на дистанции 50 метров на спине в классе S4.

В настоящее время российская команда с 33 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (82-49-44), Великобритания — на втором (37-31-38).

Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 102 медали, завоёванные на Играх в Лондоне: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.