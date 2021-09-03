Матыцин: Россия гордится выступлением пловцов на Паралимпиаде

"Поздравляю российских пловцов с прекрасным выступлением в заключительный день соревнований по плаванию на Играх в Токио и завоеванием золота, серебра и бронзы. Жданов выиграл свою третью золотую медаль на Паралимпиаде-2020, наш спортсмен вырвал победу на финише касанием и установил новый мировой рекорд. Мужская команда уверенно провела эстафету и выиграла с большим преимуществом над преследователями, 16-летняя Ищиулова стала серебряным призером и завоевала третью медаль на своих дебютных Играх, а для Макарова, шестикратного паралимпийского чемпиона, выигранная сегодня бронза стала 14-й наградой Игр в карьере", - сказал Матыцин.