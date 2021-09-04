Паралимпиец из Украины второй раз отказался сниматься с россиянами

Украинский паралимпиец Игорь Цветов во второй раз отказался фотографироваться вместе с российскими бегунами Дмитрием Сафоновым и Артемом Калашяном.

Фото: igor.tsvietov.001/facebook.com igor.tsvietov.001/facebook.com

4 сентября Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим, а Цветов занял второе место. Во время награждения украинский паралимпиец уже второй раз на играх отказался от совместного снимка.

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал также Сафронов, а бронза досталась Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото. Интересно, что Цветов заявил, что таким образом он проявил уважение к своей стране. Однако 7 июня на соревнованиях в польском городе Быдгощ представитель Украины сделал совместный снимок с россиянами.