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Олимпиада-2020

Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр

Чемпионат.com
52 минуты назад

Сборная России заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр
Фото: ReutersReuters

В копилке российских паралимпийцев 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Лидером в общем зачёте стала команда Китая (95-60-51), вторыми завершили соревнования спортсмены из Великобритании (41-38-44), замкнули тройку лучших американцы — (36-36-31).

Отметим, что сборная России повторила своё лучшее достижение по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоёванные на Играх в Лондоне — 2012. Напомним, в заключительный игровой день единственную медаль сборной России принесла легкоатлетка Елена Паутова, завоевавшая серебро в марафоне.

Летние виды спорта,Елена Паутова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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