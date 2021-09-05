Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр

В копилке российских паралимпийцев 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Лидером в общем зачёте стала команда Китая (95-60-51), вторыми завершили соревнования спортсмены из Великобритании (41-38-44), замкнули тройку лучших американцы — (36-36-31).

Отметим, что сборная России повторила своё лучшее достижение по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоёванные на Играх в Лондоне — 2012. Напомним, в заключительный игровой день единственную медаль сборной России принесла легкоатлетка Елена Паутова, завоевавшая серебро в марафоне.