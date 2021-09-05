Украинская саблистка объяснила неудачу на Олимпиаде отсутствием секса

Ольга Харлан, именитая саблистка из Украины, не оправдала надежд болельшиков – еще до начала Олимпиады они были уверены, что она привезет из Токио медали. Но спортсменка потерпела поражение в первом же поединке.

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Свою неудачу в состязаниях Ольга в шутку объяснила нехваткой секса. Об этом она рассказала в Youtube-шоу «Отдушивдушу».

Еще до начала Олимпийских игр в интернете появились видеоролики, где спортсмены смеялись над «картонными» кроватями в их комнатах в Олимпийской деревне. Администрация тогда объяснила, что, в связи с карантинными мерами эти спальные места рассчитаны только на одного человека – никакого секса и совместных ночевок, - сообщает портал ukraina.ru.

Украинская спортсменка дала свою оценку «хрупким» кроватям. По ее словам, они достаточно прочны – она и ее парень – итальянский саблист Луиджи Самеле испытали их в деле. Но уже после соревнований. Поэтому -то она и не заняла призового места.

«У меня там парень был Но перед соревнованиями не было Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали, не переживайте», - заявила Харлан.

Тем не менее Луиджи Самеле завоевал две серебряные медали.