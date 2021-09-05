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Олимпиада-2020

Умер четырехкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Иван Пацайкин

ТАССиещё 1
41 минуту назад

Румынский гребец на каноэ, четырехкратный олимпийский чемпион Иван Пацайкин скончался в воскресенье в возрасте 71 года. Об этом сообщил Румынский олимпийский комитет, назвав чемпиона легендой румынского спорта.

Умер четырехкратный олимпийский чемпион Иван Пацайкин
Фото:  AP Photo/Vadim Ghirda AP Photo/Vadim Ghirda

Пацайкин дебютировал в профессиональном спорте в 1967 году, а первую олимпийскую медаль завоевал уже в Мехико (1968). Также он победил на Играх в 1972, 1980 и 1984 годах и стал девятикратным чемпионом мира.

"Иван был лучшим каноистом планеты и всех времен, он получил самое большое количество медалей как в одиночном, так и в парном разряде", - сказал агентству Adgerpress глава Румынской федерации по гребле на байдарках и каноэ Иоан Бырлэдяну.

Пацайкин родился в семье русских-липован, в дельте Дуная. Липоване - потомки старообрядцев, бежавших из России после церковных реформ царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона. Многие из них нашли убежище в Румынии, особенно в труднодоступной дунайской дельте, где живут и рыбачат до сих пор.

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По примеру Пацайкина сотни молодых липован занялись гребным спортом, и около 20 из них стали олимпийскими, мировыми или европейскими чемпионами. В последние годы Пацайкин тренировал сборную Румынии по гребле, а также работал над различными проектами в области спорта и окружающей среды, в частности, выдвинул проект строительства экологической олимпийской трассы в дельте.

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