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Олимпиада-2020

Российская паралимпийская команда прилетела в аэропорт Шереметьево

ТАССиещё 4
2 часа назад

Российская паралимпийская сборная прилетела рейсом "Аэрофлота" из Токио, где 5 сентября завершились Паралимпийские игры, в Москву.

Российская паралимпийская команда прилетела в Москву
Фото: ТАССТАСС

В общей сложности на борту самолета в Россию вернулись 172 спортсмена команды Паралимпийского комитета России.

Из аэропорта спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их встретят представители различных спортивных федераций, родные и близкие участников Паралимпиады и волонтеры. В церемонии также примут участие известные музыканты и деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады будет поднят российский флаг и прозвучит гимн РФ.

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Первое место в медальном зачете Игр одержала сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).

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