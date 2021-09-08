«Испугались»: гимнастка Барсукова о снятии Израиля с ЧМ

"Скорее всего, они испугались. После Игр в Токио, после всего того, что произошло, был ажиотаж от этого. Нам не нужна передышка, все находятся в хорошей форме. Линой Ашрам — достойный соперник, девушка здесь совершенно не причем, просто было некомпетентное судейство и все", — приводит слова Барсуковой "Матч ТВ".