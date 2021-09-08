Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Олимпийская чемпионка - о снятии Израиля с ЧМ по гимнастике: они испугались

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Чемпионка Олимпийских игр - 2000 в Сиднее по художественной гимнастике Юлия Барсукова прокомментировала отказ сборной Израиля выступить на чемпионате мира в Японии.

«Испугались»: гимнастка Барсукова о снятии Израиля с ЧМ
Фото: ReutersReuters

"Скорее всего, они испугались. После Игр в Токио, после всего того, что произошло, был ажиотаж от этого. Нам не нужна передышка, все находятся в хорошей форме. Линой Ашрам — достойный соперник, девушка здесь совершенно не причем, просто было некомпетентное судейство и все", — приводит слова Барсуковой "Матч ТВ".

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония). Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла.

При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток.

По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на решение сборной Израиля сняться с ЧМ.

Летние виды спорта,Ирина Винер,Светлана Хоркина,
7
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители