Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Талибы оставят женщин без спорта

Елена Прошина
1 час назад

Замглавы комиссии «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) Ахмадулла Васик заявил, что женщины больше не будут заниматься спортом в Афганистане. Его слова передает издание SBS News.

Талибы оставят женщин без спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты задали вопрос представителю боевиков во время разговора о крикете. Васик объяснил запрет традициями ислама.

«В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть», – сказал он.

Замглавы подчеркнул, что Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься каким-либо видом спорта, где видны их лица и фигуры. Отдельно Васик подчеркнул, что по устоям ислама женщина может выходить на улицу лишь по крайней необходимости и спорт сюда не относится.

Причем из-за такого решения Афганистан рискует лишиться и мужской сборной, поскольку по правилам страны должны иметь команды обоих полов. Васик подчеркнул, что «Талибан» не пойдет на компромиссы из-за этого и не откажется от своих устоев.

Летние виды спорта,Талибан,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители