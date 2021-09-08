Талибы оставят женщин без спорта

Замглавы комиссии «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) Ахмадулла Васик заявил, что женщины больше не будут заниматься спортом в Афганистане. Его слова передает издание SBS News.
Журналисты задали вопрос представителю боевиков во время разговора о крикете. Васик объяснил запрет традициями ислама.
«В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть», – сказал он.
Замглавы подчеркнул, что Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься каким-либо видом спорта, где видны их лица и фигуры. Отдельно Васик подчеркнул, что по устоям ислама женщина может выходить на улицу лишь по крайней необходимости и спорт сюда не относится.
Причем из-за такого решения Афганистан рискует лишиться и мужской сборной, поскольку по правилам страны должны иметь команды обоих полов. Васик подчеркнул, что «Талибан» не пойдет на компромиссы из-за этого и не откажется от своих устоев.