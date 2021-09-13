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Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями после приема у Путина

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились впечатлениями от церемонии награждения победителей и призеров летних Олимпийских игр - 2020 в Токио.

Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями после приема у Путина
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

"Награждение в Кремле. Этот день навсегда останется для нас как самый особенный день в нашей жизни! Мы счастливы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице сестер Авериных в Instagram.

11 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх. 19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике. Ранее Путин раскритиковал судей соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Летние виды спорта,Российские спортсменки,Дина Аверина,Ирина Винер,Василий Титов,Владимир Путин,
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