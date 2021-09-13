Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями после приема у Путина

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились впечатлениями от церемонии награждения победителей и призеров летних Олимпийских игр - 2020 в Токио.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

"Награждение в Кремле. Этот день навсегда останется для нас как самый особенный день в нашей жизни! Мы счастливы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице сестер Авериных в Instagram.

11 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх. 19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.