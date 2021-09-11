Жулин усомнился в заговоре судей на Олимпиаде

«Там был очень сильный момент, когда журналист спрашивает у сестер Авериных сразу после выступления: мол, понятно, что израильтянка уронила ленту, но как так произошло, что она так сильно превзошла вас по сложности программ? И наши девчонки отвечают, что не могли сделать комбинации сложнее, потому что у Дины болит спина, а у Арины еще что-то.