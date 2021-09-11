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Жулин усомнился в антироссийском заговоре судей на ОИ в Токио

Газета.Ru
1 час назад

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о судействе финальных соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Жулин усомнился в заговоре судей на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

По его словам, существует вероятность, что арбитры не имели цели специально засудить российских гимнасток Дину и Арину Авериных.

«Там был очень сильный момент, когда журналист спрашивает у сестер Авериных сразу после выступления: мол, понятно, что израильтянка уронила ленту, но как так произошло, что она так сильно превзошла вас по сложности программ? И наши девчонки отвечают, что не могли сделать комбинации сложнее, потому что у Дины болит спина, а у Арины еще что-то.

Понятно, что я не дословно цитирую, но посыл был именно таким. И сразу начинаешь задумываться: а может быть, никакого антироссийского заговора и не было?» — считает Жулин.

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Напомним, что победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

Летние виды спорта,Дина Аверина,Александр Жулин,
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