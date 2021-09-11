Гимнастку Аверину наградили как чемпионку

Российская гимнастка Дина Аверина, уступившая на Олимпиаде в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, получила в Кремле ключи от автомобиля BMW X5. Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте журналист Андрей Колесников.

Фото: Страница Андрея Колесникова в Facebook Страница Андрея Колесникова в Facebook

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом», — прокомментировал он фотографию.

Как сообщает ТАСС, машины для спортсменов были припаркованы на Ивановской площади Кремля. Олимпийцы получили 77 автомобилей — золотым медалистам вручили ключи от BMW X5, а серебряным и бронзовым — от X3.

Ранее президент России Владимир Путин оценил судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике. По мнению главы государства, действия арбитров не отвечали требованиям олимпийского движения.