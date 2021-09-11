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Проигравшая израильской гимнастке Аверина получила BMW X5 для золотых медалистов

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

Российская гимнастка Дина Аверина, уступившая на Олимпиаде в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, получила в Кремле ключи от автомобиля BMW X5. Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте журналист Андрей Колесников.

Гимнастку Аверину наградили как чемпионку
Фото: Страница Андрея Колесникова в FacebookСтраница Андрея Колесникова в Facebook

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом», — прокомментировал он фотографию.

Как сообщает ТАСС, машины для спортсменов были припаркованы на Ивановской площади Кремля. Олимпийцы получили 77 автомобилей — золотым медалистам вручили ключи от BMW X5, а серебряным и бронзовым — от X3.

Олимпийская традиция: Что российские спортсмены делали с дареными авто

Ранее президент России Владимир Путин оценил судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике. По мнению главы государства, действия арбитров не отвечали требованиям олимпийского движения.

Во время соревнований в личном многоборье на Олимпиаде в Токио произошел судейский скандал. Золотую медаль завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам, которая обошла россиянок Дину и Арину Авериных, занявших второе и четвертое места соответственно. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Владимир Путин,
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