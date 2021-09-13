Выступившая за РФ на Играх украинка обратилась к Путину

«Я с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой и до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась. Я родилась в спортивной семье в городе Донецке, и в 2014 году передо мной стоял сложный выбор: оставить свою мечту либо дойти до конца и сделать всё возможное. В этот момент меня очень сильно поддержали люди, которым я буду благодарна всегда: это Татьяна Николаевна Покровская, главный тренер России по синхронному плаванию, и мой личный тренер — пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова Анастасия Семеновна.