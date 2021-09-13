Путин наградил чемпионов Паралимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин провел в Кремле церемонию награждения чемпионов Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

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11 сентября глава государства подписал указ о присуждении государственных наград медалистам Паралимпиады. Пловец Денис Тарасов получил из рук Путина орден Почета, а остальные атлеты была награждены орденами Дружбы.

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.