Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Путин наградил чемпионов Паралимпийских игр в Токио

Газета.Ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин провел в Кремле церемонию награждения чемпионов Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Путин наградил чемпионов Паралимпийских игр в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

11 сентября глава государства подписал указ о присуждении государственных наград медалистам Паралимпиады. Пловец Денис Тарасов получил из рук Путина орден Почета, а остальные атлеты была награждены орденами Дружбы.

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Летние виды спорта,Денис Тарасов,Петр Чайковский,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители